Kendall Jenner zorgt voor ophef met doorzichtige outfit: «Dan kan ze evengoed naakt poseren» (foto)

Kendall Jenner deelde gisteren een artistieke fotoreeks op Instagram. Ze draagt daarop een strakke doorzichtige outfit die weinig aan de verbeelding overlaat. Sommige volgers hebben hun bedenkingen daarbij. «Dit is een beetje zielig. Waarom zou je poseren in een outfit die zó doorschijnend is? Heb respect voor jezelf, dan zullen anderen je ook respecteren», «Ik snap het niet. Waarom poseert ze in haar blootje?», «Wie draagt nu zoiets op dezelfde manier als dat zij het draagt?!», en «Dan kan ze evengoed naakt poseren», klinkt het onder meer.