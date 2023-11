Kevin Janssens openhartig over de liefde: «In het verleden heb ik weleens de verkeerde keuzes gemaakt»

Acteur Kevin Janssens praat in een interview open en eerlijk over zijn liefdesleven. Hij heeft momenteel geen relatie en ook geen kinderen, al zou hij dat graag anders zien. «Hoe ouder je wordt, hoe kieskeuriger je bent», klinkt het.

Kevin Janssens moet zowat één van de meest begeerlijke vrijgezellen van Vlaanderen zijn. De Antwerpse acteur, die momenteel te zien is in het oorlogsdrama ‘Wil’, heeft in het verleden relaties gehad met enkele bekende gezichten - zoals Natalia, Eva Pauwels, An Lemmens, Josje Huisman en Ella-June Henrard - maar de liefde van zijn leven is hij op zijn 44ste nog niet tegengekomen.

Niet bewust single

In de MNM-podcast ‘22 Minuten Stomme Vragen’ van Robin Keyaert en Kawtar Ehlalouch legt hij uit dat hij dat jammer vindt. «Ik ben niet bewust single. Hoe ouder je wordt, hoe kieskeuriger je bent. En hoe minder makkelijk het is om iemand toe te laten, denk ik. Ook om iemand tegen te komen met wie je dezelfde waarden, normen en visie deelt. En het is zo: in het verleden heb ik voor mezelf weleens de verkeerde keuzes gemaakt», klinkt het.

Kinderwens

Heel veel mensen uit zijn vriendenkring hebben inmiddels kinderen. Janssens merkt dat zijn kinderwens steeds groter wordt. «Ja, ik zou graag kinderen hebben. Al heb ik dat een beetje losgelaten. Ik wil er graag, maar we zien wel wat er op mijn pad komt. Als het komt, graag. Als het niet komt, is dat ook maar zo. Bijna al mijn vrienden hebben nu kinderen. En vroeger had ik het wat moeilijk met andermans kinderen, zie je. Ik kon niet om met van die ambetante kleintjes. Terwijl ik nu merk dat ik de kinderen en baby’s van mijn vrienden heel graag zie», besluit hij.