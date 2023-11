Kledij, gitaar en juwelen van Prince geveild voor ruim 600.000 euro

De veiling liep online van 25 oktober tot 16 november en bracht in totaal 675.000 dollar (615.000 euro) op. De schatting voor het lot in deze ’Fashion of Prince Auction’ lag tussen de 300.000 en 400.000 dollar (274.000 en 365.000 euro).

Prince, de zanger van onder meer ’Purple Rain’, overleed op 21 april 2016 in Minneapolis door een overdosis fentanyl die hij per vergissing had ingenomen. Hij was 57 jaar.