Laura uit ‘Blind Getrouwd’ deelt «ongegeneerde» badpakselfie (foto)

Laura Lieckens hoopte in 2020 de liefde van haar leven te ontmoeten via ‘Blind Getrouwd’, maar Sonny bleek niet haar prins op het witte paard. Nadien schoot cupido wél raak toen ze Yorben leerde kennen. Met hem heeft ze inmiddels een kindje, zoontje Eben, én het koppel is sinds maart tevens verloofd.