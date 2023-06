Laura uit ‘Temptation Island’ is zwanger van eerste kindje: «We kunnen niet wachten tot je er bent!»

Waar is de tijd dat Laura Moenaert en Roger Osei Bonsu zich aan de ultieme relatietest onderwierpen? Wel, zo’n 4 jaar geleden. Ze vielen toen op - of net niet - door de rust die ze uitstraalden. Ze sloten het avontuur dan ook succesvol af, maar na hun deelname gingen ze alsnog een tijdje uit elkaar. In 2020 kozen ze echter resoluut weer voor elkaar, met als kers op de taart hun verloving exact een jaar geleden.

Foto van echo

Maar er is meer! In het najaar verwelkomen de tortelduifjes een kleine versie van zichzelf. «Het is bijna zover! Mama en papa kunnen niet wachten tot je er bent. We houden voor altijd van je», klinkt het enthousiast op Instagram bij een foto van een echo.