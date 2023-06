Lenny uit ‘Blind Getrouwd’ wordt opnieuw papa

Lenny Janssens, die in ‘Blind Getrouwd 2019’ tevergeefs gekoppeld werd aan Jolien, wordt voor de tweede keer vader. Zijn vriendin Chloé Evangelista, die dan weer bekend werd door haar deelname aan ‘Expeditie Robinson 2018’, is in blijde verwachting van een tweede spruit. Een broertje of zusje dus voor Mint, hun dochtertje dat anderhalf jaar geleden het levenslicht zag. «Mint akkoord met teamuitbreiding!», schrijft Lenny op Instagram.