Lesley-Ann Poppe over de gekste plek waar ze seks had: «Ik zag rood van schaamte»

De 44-jarige zakenvrouw doet de onthullingen in de rubriek ‘De 13 geheimen van...’ in TV-Familie. We selecteerden de drie opvallendste geheimen uit haar leven. Zo geeft ze toe dat ze op vakantie in het buitenland nagenoeg altijd halfnaakt zont. «De digitale wereld heeft ons preutser gemaakt. Waarom schamen we ons tegenwoordig voor een streepje bloot terwijl topless zonnen niet zo lang geleden geen big deal was? In Knokke zal ik het niet snel doen, maar op Ibiza of Mykonos lig ik áltijd op het strand met enkel een string aan. Ik hoef niet per se de geschiedenisboeken in te gaan als de queen of provocation. Maar waarom moeten een mannen- en een vrouwentepel anders behandeld worden? Wanneer bij mij een tepel zichtbaar is, moet ik me daarvoor verantwoorden, terwijl het bij mannen de normaalste zaak van de wereld is! Een man in bloot bovenlijf op Instagram wordt niet gecensureerd, een vrouw wél. Dat is toch helemaal niet correct?», vraagt ze zich luidop af.