Lien uit ‘Blind Getrouwd’ over nieuwe liefde: «Ik ben zeker dat hij de man van mijn leven is»

Ze delen opvallend veel interesses. «Eigenlijk is het gek dat we elkaar nooit eerder zijn tegengekomen. Ik kende zijn familie zelfs al van onze vakanties in Italië vroeger. Die waren daar ook altijd, al heb ik Quentin nooit gezien», zegt Lien. Daarnaast wonen ze niet ver van elkaar, houden ze van sport én van honden. «Tijdens de eerste dates zijn we gaan wandelen met mijn hond Balou. Dat was voor mij het allerbelangrijkste, dat die twee overeen zouden komen. Gelukkig is Quentin een echte dierenvriend en was die klik er ook meteen.»