Lien uit ‘Blind Getrouwd’ poseert in bikini op vakantie: «Wauw, heel mooi!» (foto)

Bootje

De 30-jarige zelfstandig zaakvoerster van koffie- en theebar La-P in Aarschot geniet momenteel van een deugddoende vakantie aan het meer van Viverone in het noorden van Italië. Ze deelde enkele kiekjes waarop ze in bikini poseert op een bootje. «Mooi, geniet ervan, Lien», «Het goede leven», «Knap uitzicht», en «Wauw! Heel mooi, Lien», klinkt het onder meer in de reacties.