Linde Merckpoel deelt bad met volger: «Op deze foto ken ik hem nog geen 24 uur»

De 144.000 volgers van Linde Merckpoel zagen vandaag plots een foto verschijnen waarop de 38-jarige voormalige Studio Brussel-presentatrice het bad deelt met een onbekende man. Het blijkt een volger te zijn. «Dit is Nestor. Eén van mijn volgers. Op deze foto ken ik hem nog geen 24 uur. (Schattie, als je dit leest, het wordt allemaal duidelijk in de video, LOVE YOU!)», schrijft ze erbij.

Helpen om te lezen

Het intieme moment kadert in de VRT MAX-reeks ‘Los Het Op’, waarin Linde grote en kleine problemen verhelpt. In dit geval probeert ze haar volger Nestor weer aan het lezen te krijgen. Ze kreeg heel wat tips en vijf daarvan test ze bij hem uit. Zo bezoeken ze een boekenwinkel, roepen ze de hulp in van - jawel - een kat, en gaan ze (samen) in bad na of een waterproof e-reader Nestor kan overtuigen om weer in de boeken te vliegen. De volledige aflevering kan je HIER bekijken.