Lingerieshoot van Heidi Klum met dochter Leni lokt kritiek uit: «Zo raar!» (foto’s)

Het Duitse topmodel Heidi Klum (50) is opnieuw het gezicht van het Italiaanse lingeriemerk Intimissimi. Niet alleen, want net als een tijdje geleden poseert ze samen met haar 19-jarige dochter Leni. In de fotoshoot dragen ze allebei kanten, lichtjes doorschijnende lingerie.

Gemengde reacties

De meerderheid van de reacties is positief, maar sommige volgers hebben toch hun bedenkingen bij de shoot. «Prachtige moeder en dochter», klinkt het enerzijds. Maar ook: «Een lingerieshoot doen met je moeder is zo raar!», «Dit is echt griezelig», en «Ik zou me schamen om op deze manier te pronken met mijn dochter», lezen we in de reacties. Anderen mengen zich in de discussie en nemen het op voor moeder en dochter. «Denken jullie nu echt dat jullie onbeleefde commentaren invloed gaan hebben op hun carrière? Het is net mooi om te zien wat voor een fijne band ze hebben. Word eens allemaal volwassen», lezen we ook.