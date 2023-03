Lotte Vanwezemael imponeert volgers met bikinifoto: «Wat een mooie vrouw ben je toch!»

Lotte Vanwezemael vertoeft momenteel in Estepona, een plaats in de Spaanse regio Andalusië. De temperaturen gaan daar vlotjes boven de 20 graden, dus mag het niet verbazen dat de 30-jarige seksuologe haar winterjas heeft ingeruild voor wat lichtere kledij. Op Instagram deelde ze een kiekje waarop ze een groene bikini draagt onder een hemdje.

Bewondering

Haar volgers steken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. «Prachtvrouw», «Wauw, wat ben je toch knap en sexy», «Staat je geweldig! Wat een topfiguur», «Dat groen staat je goed, Lotte», «Wat een mooie vrouw ben je toch!», en «Adembenemend mooi!», lezen we onder meer in de reacties.