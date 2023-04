Luxemburgse prinses Alexandra is getrouwd

De trouwplechtigheid op het stadhuis vond in beperkte familiale kring plaats. Op vraag van de groothertogelijke familie was de barokke zaal met pioenrozen versierd. Kort daarvoor had het Hof nog getwitterd: «Klaar voor het huwelijk?» en opgeroepen het paar en de groothertogelijke familie op het plein voor het stadhuis te begroeten. Het kerkelijke huwelijk is voor 29 april in Bormes-les-Mimosas, in Frankrijk, gepland.