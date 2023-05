Maak kennis met de nieuwe drummer van de Foo Fighters: DIT is hem (video)

Freese speelde al met verschillende muzikanten. Zo is hij te horen op albums van onder meer Lana Del Rey, Bruce Springsteen en Sting. Bovendien voegde hij zich al bij Guns N’ Roses, Nine Inch Nails en Weezer. Hij en Hawkins zijn afkomstig uit dezelfde streek in Californië. Eind 2022 zette hij zich twee maal achter het drumstel van zijn voorganger tijdens tribuutconcerten in Londen en Los Angeles.

Eerder kondigde de band aan dat op 2 juni ‘But Here We Are’ zal uitkomen, hun eerste album sinds Hawkins’ overlijden in maart 2022. Over een week vertrekken de Foo Fighters op tournee, met twee stops in Duitsland. Naar België komen ze voorlopig niet.