Maison Gainsbourg opent de deuren in september

Sinds het overlijden van Serge Gainsbourg in 1991 trekken fans al op bedevaart naar de Rue de Verneuil 5 bis in Parijs. Al meer dan dertig jaar hopen ze op een glimp van het bijzondere interieur en de ongelofelijke hoeveelheid muziekinstrumenten, souvenirs en snuisterijen die de zanger verzameld had.

«Voilà, hier woon ik. Ik weet niet wat het is: een zitruimte, een muziekzaal, een rommel, een museum, enzovoort», zo beschreef Gainsbourg het zelf in april 1979 in de tv-uitzending ‘L’invité du jeudi’. De plek, die bij leven gefotografeerd werd met Gainsbourg en zijn levensgezellin Jane Birkin, staat gegrift in het collectieve geheugen.

«Bijzondere ervaring»

Zondag kon zangeres Charlotte Gainsbourg, zijn dochter, eindelijk aankondigen dat het Museum Gainsbourg op 20 september zijn deuren opent. In een persbericht zegt ze dat eerst het huis van Gainsbourg kan bezocht worden, «een duik in het intieme». «Enkele meters verder, in de Rue de Verneuil 14, is er vervolgens het museum, waar het leven van mijn vader gereconstrueerd wordt via zijn werk en zijn verzameling legendarische stukken.»

Charlotte Gainsbourg hoopt «het publiek een bijzondere ervaring aan te kunnen bieden, die misschien een nieuwe kijk oplevert op zijn oeuvre». «Een ervaring, indien mogelijk, op dezelfde hoogte als wat hij ons achtergelaten heeft», klinkt het.

Intact

Serge Gainsbourg woonde 22 jaar lang in de Rue de Verneuil 5 bis. Het interieur zou intact gebleven zijn sinds 1991. De datum van de bekendmaking is trouwens niet toevallig gekozen: het is zondag 2 april de 95ste verjaardag van de geboorte van Serge Gainsbourg.

De weg was lang om het Maison Gainsbourg te openen. «In de eerste tien jaar, toen ik het meest zeker was van het project, was het heel moeilijk om het rond te krijgen. Nadien zette ik een stapje achteruit, want het was een beetje wat me nog restte van hem. Ik bewaarde het als een schat», zei Charlotte Gainsbourg in 2021, toen haar vader dertig jaar overleden was.

«Maar toen ik vertrok naar New York - nu ben ik terug in Parijs - nam ik wat afstand. Ik begreep dat het nodig was dat het er kwam», voegde ze eraan toe.