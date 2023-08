Man van Britney Spears vraagt scheiding aan na huwelijk van 1 jaar (en affaire?)

Geruchten over huwelijksproblemen doen al langer de ronde. Asghari heeft het onder meer over «onoverkomelijke verschillen». Volgens TMZ zou hij Spears geconfronteerd hebben met de hardnekkige geruchten over mogelijke ontrouw van zijn echtgenote. Dat zou geleid hebben tot hevige ruzie.

Huwelijk op losse schroeven

Autobiografie

Britney Spears was eerder al twee keer getrouwd. Met een van haar exen, Kevin Federline, kreeg ze twee zonen, Sean en Jayden. Een maand voor haar huwelijk met Asghari maakte Spears bekend dat ze een miskraam had gehad.

In de herfst publiceert de zangeres haar autobiografie. Ze was de voorbije jaren in het nieuws met haar juridische strijd om onder het voogdijschap van haar vader, Jamie Spears, uit te komen. Dat was in 2008 ingesteld naar aanleiding van psychologische problemen bij de zangeres.