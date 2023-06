Man van Natalie Portman heeft spijt van overspel met klimaatactiviste: «Hij hoopt dat ze hem kan vergeven»

Het huwelijk tussen Natalie Portman (41) en Benjamin Millepied (45) vertoont enkele barstjes nadat Millepied de Hollywoodactrice vorig jaar bedroog met de 25-jarige klimaatactiviste Camille Étienne. De Franse regisseur zou enorm veel spijt hebben en hoopt dat zijn huwelijk niet op de klippen loopt. «Het duurde maar kort en het is weer voorbij. Hij heeft er veel spijt van. (...) Benjamin weet dat hij een enorme fout heeft gemaakt en doet er alles aan om zijn gezin te behouden. Hij hoopt dat Natalie hem kan vergeven», lezen we in Het Laatste Nieuws

Twee kinderen

Vorige maand was het koppel nog samen al lachend te zien op het filmfestival in Cannes. Afgelopen weekend werd Portman dan weer alleen gespot tijdens een voetbalmatch in Frankrijk. Het koppel leerde elkaar kennen op de set van ‘Black Swan’ in 2009. In 2011 stapten ze in het huwelijksbootje en kregen ze hun eerste kindje, zoon Aleph (11). Zes jaar later verwelkomden ze een dochtertje, Amalia (6).