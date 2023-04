Måneskin-bassiste daagt Instagram uit met halfnaakte selfie: «Oeps, ze doet het opnieuw!» (foto)

Twee jaar geleden won de Italiaanse rockband Måneskin het 65ste Eurovisiesongfestival. Bassiste van dienst was toen en is nu nog steeds Victoria De Angelis. De 22-jarige brunette schuwt de controverse op Instagram niet als het gaat over gedurfde outfits, of gewoon géén outfits. Vandaag deelde ze een kiekje waarop ze halfnaakt poseert voor de spiegel.