Måneskin-zanger daagt Instagram uit met naaktfoto: «Dit mag, maar borstvoedingsfoto’s niet?!»

Onlangs postte Damiano David een foto waarop hij volledig naakt in de lens kijkt. De 24-jarige frontman van Måneskin censureerde zijn intieme delen wel met een hartje. «Onze tour zit erop, dus dat betekent dat ik de ganse dag lang in mijn blootje joints ga roken», schrijft hij erbij.

Verdeelde reacties

Het Instagrambericht zorgde meteen voor de nodige ophef. «Ik vind Damiano te exhibitionistisch geworden. Als muzikant vind ik hem erg leuk, maar laten we hopen dat zijn gedrag geen invloed heeft op zijn carrière», «Een vrouw zou hiervoor afgekraakt worden!», «Ik hou van je muziek, maar waarom ben je zo geobsedeerd door naaktheid? Het begint saai te worden», en «Vreemd dat Instagram dit toelaat, maar borstvoedingsfoto’s niet?!», klinkt het verontwaardigd in de reacties. Anderen reageren dan weer positief of met een knipoog. «Dit is kunst», en «Voor eens en altijd: open Instagram NOOIT in het bijzijn van je ouders», lezen we ook.