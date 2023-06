Margriet Hermans over de voordelen van haar operatie: «Mijn seksleven was al goed, maar...»

Inmiddels is het 23 jaar geleden dat Margriet Hermans een (soort van) gastric bypass onderging. Geen maagverkleining of maagring, maar nog iets anders. «Ik heb de Scopinaro-operatie gehad. Na mijn ingreep zijn ze dat in Gasthuisberg ‘De Margriet Hermans’-operatie beginnen te noemen. Vooronderzoeken waren er in die tijd niet. Mijn BMI werd gemeten en ik moest vertellen welke diëten ik al had gevolgd. Mijn chirurg deed dat heel consciëntieus. Aan mijn maag zijn ze niet gekomen, ze hebben enkel mijn darmen een stuk ingekort. De voorloper van de gastric bypass, in feite. Met de Scopinaro is het toch enkele keren foutgelopen. Wij waren toch proefkonijnen. Bij sommige mensen moesten ze de ingreep ongedaan maken», legt ze uit in Dag Allemaal.