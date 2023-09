Marilyn Manson besmeurt vrouw met snot: taakstraf en boete

Het incident vond plaats tijdens een concert. Eerst had hij op de vrouw, een videograaf die op het podium stond, gespuugd, en vervolgens had hij zijn snot afgeveegd aan haar arm en handen. Volgens het politierapport lachte de zanger zijn slachtoffer daarna uit en liep hij weg. De rechter kon er niet mee lachen en bevond Manson schuldig aan mishandeling.

«Ik ben nog nooit zo vernederd of behandeld, dit is het meest wansmakelijke dat een mens ooit heeft gedaan», had het slachtoffer in een verklaring opgetekend. Manson zal zijn taakstraf uitvoeren in Californië en wil dat doen in de verslavingszorg.