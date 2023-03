Marjolein uit ‘Blind Getrouwd’ stelt haar vriend voor: «Zo blij met ons!» (foto)

Zes jaar geleden hoopte Marjolein Faes haar prins op het witte paard te vinden door deel te nemen aan ‘Blind Getrouwd’. Ze werd gekoppeld aan Mike, maar dat draaide op niets uit. De 41-jarige lifecoach uit Antwerpen heeft inmiddels de liefde gevonden en is al een tijdje samen met ene Erwin. «Het voelt alsof de tien jaar ‘ploeteren’ in de liefde, nu volledig worden beloond. Daar ben ik mezelf dankbaar voor, maar ook in het bijzonder: jou. Wat doe je dat fantastisch goed met jezelf en met ons. Wat doen wij dat goed. Zo blij met Ons, Erwin, en ik blijf deze liefde graag delen», glundert ze.