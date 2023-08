Meer details over doodsoorzaak van ‘Euphoria’-acteur Angus Cloud

Vorige maand werd ‘Euphoria’-ster Angus Cloud levenloos aangetroffen in de slaapkamer van zijn ouderlijk huis in Oakland. Hij werd 25 jaar en aanvankelijk deed de verklaring van zijn familie vermoeden dat het om zelfdoding ging. «Angus was open over zijn strijd met zijn mentale gezondheid en we hopen dat zijn overlijden anderen eraan zal herinneren dat ze niet alleen zijn en niet in stilte in hun eentje hoeven te strijden», klonk het toen.