Michel Van den Brande geeft update over zijn kanker: «Heb goede moed, zoals altijd»

Twee weken geleden raakte bekend dat er voor de tweede keer kanker vastgesteld werd bij Michel Van den Brande. Deze keer vecht de 62-jarige stellingbouwer tegen huidkanker. In een Instagrambericht geeft hij mee dat hij een operatie heeft ondergaan. «Een update: operatie gebeurd. Nu afwachten of alles weg is: de chirurg zei het op een verstaanbare wijze. Is gelijk een rotte plek op een appel, dat moet ge er ook uitsnijden, anders rot de appel helemaal! Het weefsel is nu weg voor verder onderzoek, dus nog efkes afwachten! Maar heb goede moed, zoals altijd! Straks naar Kontrimo gaan werken, iedereen nog eens bedankt voor zijn steun en medeleven», schrijft hij.