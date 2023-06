Michel Van den Brande heeft opnieuw kanker: «Ik ga vechten als een leeuw»

Michel Van den Brande overwon 32 jaar geleden teelbalkanker, maar nu werd er huidkanker bij hem vastgesteld. De ernst van de ziekte is nog niet duidelijk. «Ik trek straks naar het ziekenhuis om mijn klieren te laten controleren. En dan word ik zo snel mogelijk geopereerd aan mijn buik, om vel weg te nemen op de plaats waar het melanoom gevonden is. Hopelijk zijn mijn klieren niet geraakt. Want dan ziet het er helemaal niet goed uit», vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

Beest verslaan

De 62-jarige baas van Kontrimo, die bekend werd door ‘The Sky Is The Limit’, is aangedaan door het nieuws, maar laat de moed niet zakken. «Na 32 jaar komt alles terug. Ik ben er even niet goed van. Maar hopelijk ben ik er nu op tijd bij om het beest te verslaan. Ik ga vechten als een leeuw. En ondertussen besef ik dat je moet genieten van de kleine dingen in het leven. Want het kan zomaar gedaan zijn», besluit hij.