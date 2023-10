Muziekzender TMF keert eenmalig terug voor 25ste verjaardag

In de Stadsfeestzaal aan de Antwerpse Meir organiseert de voormalige muziekzender TMF (The Music Factory) op zaterdag 14 oktober een eenmalige comeback. VJ’s van weleer zoals Katja Retsin, Stijn Smets, Sean Dhondt en Roos Van Acker presenteren het evenement, dat ook op televisie en online te zien zal zijn.

TMF startte in oktober 1998 naar Nederlands voorbeeld en als een soort Vlaams antwoord op MTV. Vooral de eerste tien jaar was de zender razend populair bij jongeren. Vanaf 2008 ging het bergaf en volgde de ene besparingsronde de andere op. In 2012 werden de laatste presentatoren bedankt, in 2015 stopten de uitzendingen volledig.

«Trip down memory lane»

TMF keert nu voor één dag terug naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de start van de zender. ‘TMF for a Day’ wordt een 13 uur durende « trip down memory lane », met een terugblik op de meest markante programma’s van destijds, muziekclips en zelfs de typerende live chat. Het gebeuren zal die dag te volgen zijn via Pickx Live, Pickx+, TMF.live en de Pickx app.

Het evenement start zaterdagochtend met de ‘mixtape’ TMF Jaarmix, gevolgd door de officiële verwelkoming door VJ’s Caren Meynen en Saartje Vandendriessche en de eerste live optredens. Doorheen de dag volgt er onder meer een terugblik op reis/avonturenprogramma ‘The Road Ahead’, hoogtepunten uit de TMF Awards en andere programma’s, een ‘ masked’ versie van V.I.G. (Very Important Guest), en het introduceren van negen artiesten op een TMF Walk of Fame. De apotheose komt in de vorm van ‘De Grote TMF Reünie Show’ met de voornaamste VJ’s van toen én een eerbetoon aan hun betreurde collega Yasmine, en tot slot een aantal van de beste live concertvideo’s van TMF.

