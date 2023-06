Nasrien Cnops deelt borstvoedingsfoto: «Ik heb nu de borsten van Pamela Anderson»

Minder slapen door borstvoeding

Een nieuwe baby betekent ook dat Nasrien opnieuw dagelijks borstvoeding geeft. De 34-jarige NRJ-presentatrice deelde een foto van zo’n intiem moment op Instagram. «Vannacht heeft deze radijs me wakker gehouden want ze dacht dat de milk bar all night long open was. Ik heb nu wel de borsten van Pamela Anderson. De pijn nemen we er even bij. (Of niet want wtf dat doet zeer, die stuwing - ja, ik was dat vergeten)», schrijft ze erbij.