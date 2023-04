Natalia openhartig over ex met bizar kantje: «Daarom is hij ook mijn lief niet meer»

Vorige week verscheen het gloednieuwe album van Natalia: ‘Hallelujah to the Beat’. Daarin bezingt ze de liefde, voor haar verloofde Frederik, voor haar kinderen én voor het leven. «Mijn muziek is een afspiegeling van de periodes waar ik als mens door ga. Vroeger zong ik vaker over relatiebreuken en de pijn, de miserie en het drama die daarbij komen kijken. Dat is deze keer niet het geval. Ik voel me op dit moment meer vrouw dan ooit, ben zelfverzekerd en tevreden met mijn leven. Dat stralen mijn nieuwe songs uit, denk ik», vertelt ze in Dag Allemaal.