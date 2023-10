Natalie Imbruglia (48) maakt indruk met bikinifoto: «Wat een schoonheid!»

Natalie Imbruglia vertoefde de afgelopen dagen in Portofino, een pittoresk vissersdorpje aan de Italiaanse Rivièra, niet ver van Genua. De 48-jarige zangeres, die in 1997 beroemd werd met haar wereldhit ‘Torn’, vierde daar de verjaardag van een vriend. De mama van één, zoontje Max Valentine (4), deelde enkele vakantiefoto’s op Instagram, onder meer ook eentje waarop ze in bikini geniet op een boot.