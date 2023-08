Nederlanders snappen humor van Jeroom niet: «Waarom lacht er niemand?!» (video)

Mop niet begrepen

Gisteren was de 46-jarige cartoonist te zien als deelnemer in de Nederlandse versie van het populaire quizprogramma. Toen de presentator hem vroeg hoe het was om in de Hollandse stoel te zitten, antwoordde Jeroom het volgende: «Hier is het wel een beetje raar, moet ik toegeven. Maar ik heb in Vlaanderen ook al twee keer meegedaan. De eerste keer was tien jaar geleden en toen heb ik negen keer achter elkaar gespeeld. En toen ben ik jurylid geworden en dat heb ik tien jaar volgehouden. Dus ik heb tien jaar met Erik Van Looy gewerkt. Toen is mijn hersencapaciteit wel heel snel achteruitgegaan», knipoogde hij, al bleef het logische gelach in de zaal vreemd genoeg uit.