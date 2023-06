‘Never Have I Ever’ releaset laatste seizoen: bekijk hier de recap van seizoen drie (video)

Team Daxton of Bevi?

Seizoen drie begon goed voor Team Daxton (Devi + Paxton), want de twee waren een feit. Maar Devi zou Devi niet zijn als haar relatiestatus niet na elke twee afleveringen veranderde. Ben op zijn beurt was eerst samen met Anissa, maar die laatste heeft het uitgemaakt omdat Ben volgens haar meer gevoelens heeft voor Devi. Tussendoor vormde Devi nog een stelletje met Des, de zoon van Raya, die een vriendin is (of beter: was) van Devi’s moeder. Kan je nog volgen? Maar die relatie eindigde as usual even snel als ze ontstaan was. Het seizoen eindigde dan weer goed voor Team Bevi (Ben + Devi). Wat tussen die twee gebeurd is, zal in dit laatste seizoen duidelijk worden.