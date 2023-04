Niels Destadsbader peter van baby van ex-vriendin: «Tranen van trots en blijdschap»

In 2017 raakte bekend dat Niels Destadsbader na een jarenlange relatie gebroken had met Nele Christiaens. De 34-jarige zanger en presentator bleef wel nog goed bevriend met de 35-jarige blondine, die onlangs beviel van een dochtertje.

Peterschap

In goede handen

«Omdat we onderweg altijd respect bleven hebben voor elkaar. Omdat we nog altijd dankbaar zijn voor de kansen die we elkaar toen hebben gegeven. En omdat we mekaar altijd graag zullen blijven zien. Super trots op ons, Neleke. En nog meer op jou. Ook heel blij voor jou, papa Bowie. De meisjes zijn in goeie handen. En ik? Ik ben nu al helemaal verliefd op ons Dréetje», besluit hij.