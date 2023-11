Nieuwsanker Fatma Taspinar belaagd door man: «Het was een nachtmerrie»

Persoonlijk en racistisch

De 41-jarige journaliste legt uit dat de man altijd eindige met hetzelfde zinnetje. «Hij stuurde me supergroffe dingen en hij sloottelkens af met ‘het kan altijd beter in de ether’. Het was een nachtmerrie voor mij. Ik weet niet meer wat er precies in de mails stond, maar het was wel altijd supergrof, op het randje van persoonlijk en racistisch», vertelt ze. Taspinar besloot om de man op een lijst voor belaging te laten zetten. Dat kan je altijd proberen als mensen te ver gaan.