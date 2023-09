Nonkel Jef is niet meer: «Groot acteur met een enorm métier»

De bekende Antwerpse acteur Ivo Pauwels is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat is aan Belga bevestigd. Pauwels is bij het grote publiek vooral bekend als Nonkel Jef uit de gelijknamige populaire VTM-sitcom en stond ook mee aan de wieg van het Echt Antwaarps Theater.

Pauwels overleed volgens zijn omgeving plots in de nacht van donderdag op vrijdag. Hij bleef tot aan zijn dood actief, vooral in het personage van Nonkel Jef. Hoewel die reeks al in 2001 eindigde, bleven onder meer regelmatige herhalingen en theatervoorstellingen de populariteit van het volkse typetje in stand houden.

«Ivo was een groot acteur, met een enorm métier om mensen te entertainen», reageert collega Dirk Van Vooren op het overlijden. «Ik hoop wel dat het publiek hem niet alleen als Nonkel Jef zal herinneren, hoe goed hij dat personage van de typische volkse landbouwer ook neerzette. Ivo heeft zo’n rijkgevulde carrière gehad en heeft met de groten der aarde op de scène gestaan. Weinigen kunnen zeggen dat ze nog met het Franse icoon Louis de Funès in een film speelden.»

Volgens Van Vooren had Pauwels ondanks zijn hoge leeftijd nog heel wat professionele plannen. «Hij belde me onlangs nog omdat hij een nieuwe voorstelling rond Nonkel Jef aan het samenstellen was», zegt hij.

Archetype van de norse landbouwer

Ivo Pauwels zag op 18 augustus 1938 het levenslicht in Antwerpen en studeerde in 1962 af aan Studio Herman Teirlinck, samen met onder meer Bernard Verheyden met wie hij later nog in het Echt Antwaarps Theater en die andere bekende VTM-sitcom Bompa zou terechtkomen. Hij was tijdens zijn loopbaan ook verbonden aan theaters als KNS, het Koninklijk Jeugdtheater en het Fakkeltheater.

Pauwels was als jonge acteur ook te zien in de eerste grote Vlaamse televisiereeksen zoals ‘Kapitein Zeppos’, ‘Zanzibar’ en ‘Axel Nort’. In de jaren 1980 richtte hij zijn aandacht vooral op het Echt Antwaarps Theater, en daaruit vloeide ook zijn terugkeer naar televisie in ‘Bompa’ en vervolgens ‘Nonkel Jef’ voort. Die laatste reeks, die oorspronkelijk van 1995 tot 2001 liep, bezorgde hem ongeziene populariteit. De gierige, aan zijn zelfstandigheid gehechte boer werkte op de lachspieren en was voor velen herkenbaar als het archetype van de norse landbouwer.

Ook na Nonkel Jef bleef Pauwels op het kleine scherm actief, met gastrollen in onder meer ‘Spoed’, ‘Flikken’, ‘Witse’, een langer lopende rol in ‘Lili en Marleen’, en zelfs ‘Mega Mindy’. Op zijn erelijst staan ook enkele langspeelfilms, met onder meer ‘De collega’s maken de brug’ en ‘Les grandes vacances’ met de legendarische Franse komiek Louis de Funès.

