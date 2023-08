Olga uit ‘The Sky is the Limit’ deelt voor-en-na-foto van zwangerschap: «Vrouwenlichamen zijn wonderlijk»

Delhaize gaat een nieuw e-commerce leveringscentrum bouwen in Vorst, in de Brusselse regio, in samenwerking met vastgoedbedrijf Montea. Dinsdag presenteerden de twee bedrijven de plannen voor het gebouw, dat in het vroege najaar van 2024 klaar moet zijn. Er zullen zo’n 450 banen gecreëerd worden.