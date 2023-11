Is Olivier Deschacht samen met deze bekende zangeres?

Vier jaar geleden maakten Olivier Deschacht en Annelien Coorevits bekend dat ze na een relatie van 13 jaar uit elkaar gingen. Begin dit jaar bleek dat de 42-jarige ex-voetballer, die tussen 2001 en 2018 maar liefst 442 wedstrijden speelde voor Anderlecht, een relatie had met Bo Praet, een 27-jarig model dat in 2016 nog tweede eredame werd tijdens de verkiezing van Miss België. Het sprookje was echter van korte duur, want in de zomer had Bo al een andere vriend.

Dezelfde foto in strandbar

Hun relatie raakte bekend door een foto waarop ze allebei apart poseerden in Parijs met de Eiffeltoren op de achtergrond. Nu lijkt hetzelfde aan de hand met een foto op het strand van Marbella. Olivier deelde in september een kiekje waarop hij met een cocktail in de hand geniet in een strandbar. In dezelfde periode postte Pauline Slangen een gelijkaardige foto, wat doet vermoeden dat de twee daar samen waren.

Winnares

Fans van het talentenprogramma ‘Regi Academy’ kennen Pauline Slangen ongetwijfeld nog. De 21-jarige brunette won de editie van 2021. Benieuwd of ze inderdaad een koppel vormt met Olivier, al wuifde ze vermoedens van een eventuele relatie eerder wel weg. «Ik treed deze zomer zoveel op dat ik amper tijd heb om op stap te gaan. Als ik eens buitenkom, stappen mannen trouwens zelden op me af. Ik krijg nu minder aandacht dan toen ik in een relatie zat. Ik moet al luidop zeggen: ‘Hé, ik ben single, hé!’», klonk het in Het Laatste Nieuws.