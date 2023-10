Ophef over doorzichtige outfit van Paris Hilton: «Dit had ik niet van jou verwacht!» (foto)

Paris Hilton was afgelopen weekend te gast op de Paris Fashion Week. De 42-jarige societyster trok de aandacht met een doorschijnende jurk waaronder ze geen beha droeg. Ze deelde enkele foto’s ervan op Instagram, waar heel wat volgers hun bedenkingen hebben over haar kledingkeuze. Haar kleedje werd ontworpen door het Spaanse modemerk Balenciaga, dat vorig jaar onder vuur kwam te liggen toen ze een reclamecampagne lanceerden waarin kinderen te zien waren met troetelbeertjes waaraan bondagevoorwerpen hingen.

Verontwaardiging

Haar volgers reageren dan ook grotendeels verontwaardigd. «Mooi, maar ik dacht dat we dit merk niet meer gingen dragen na hun controversiële reclamecampagne?», «Hoe kan je dit merk nog steunen?!», «Dit had ik niet van jou verwacht!», en «Ik hou van je, maar als moeder vind ik het choquerend om je dit merk te zien dragen», lezen we onder meer in de reacties.