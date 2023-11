Ophef over halfnaakte zwangerschapsfoto’s van Kourtney Kardashian: «Zo ongepast!»

Smakeloos

De kiekjes vielen echter niet bij iedereen in goede aarde. Sommigen hebben hun bedenkingen erbij, mede door het feit dat Kardashian al drie kinderen heeft. «Het spijt me, maar deze foto’s zijn walgelijk! Je hebt kinderen die naar school gaan en hier over aangesproken worden», «Dit is het soort foto’s dat je best voor jezelf houdt», «Zo’n ongepaste foto’s voor iemand die kinderen heeft», «Waarom vinden mensen dit leuk? Het is gewoonweg vulgair en smakeloos», «Je beseft toch dat je kinderen dit kunnen zien? Wees een goed voorbeeld. Dit is schaamtelijk», en «Dit zijn de meest bizarre zwangerschapsfoto’s die ik ooit gezien heb», reageren de critici.