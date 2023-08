Ophef over outfit van Kanye Wests vrouw in Italië: «Ze is zo goed als naakt!» (foto)

Gebrek aan respect

Op sociale media hebben heel wat mensen hun bedenkingen bij de kledingkeuze van de knappe brunette, vooral ook omdat Italië een conservatief katholiek land is. «Heel respectloos naar anderen toe door zo goed als naakt buiten te komen. De Italianen zullen geschokt zijn», «Ze laat NIETS aan de verbeelding over», «Meid, doe eens wat kleren aan!», «Dit is thuis onder volwassenen sexy, maar nogal ongepast in het openbaar», en «De stijlvolle Italianen zullen niet bepaald onder de indruk zijn», is de algemene teneur.