Partner van Sandra Bullock overleden na gevecht met ALS: «Het is een wrede ziekte»

Bryan Randall, de partner van de Amerikaanse actrice Sandra Bullock, is op 57-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan de ongeneeslijke spierziekte ALS. Hij was al sinds 2015 samen met Bullock.

Het nieuws werd bekendgemaakt in een persmededeling van de familie. «Met veel verdriet delen wij mee dat Bryan zaterdag vredig overleden is na een strijd van drie jaar tegen ALS. Bryan koos ervoor om die strijd privé te houden. De mensen die van hem hielden deden hun uiterste best om dat verzoek te eerbiedigen.» Ze bedanken de dokters en verplegers voor hun harde werk en toewijding en vragen privacy om te rouwen.

Carrière on hold

Randall en Bullock leerden elkaar kennen in 2015. Hij was fotograaf op een verjaardagsfeestje van een van de kinderen van Bullock. Niet veel later werden ze een koppel.

In maart 2022 zette Bullock haar carrière even on hold om meer tijd vrij te maken voor haar kinderen. Mogelijk had ook de ziekte van Randall iets te maken met die keuze. Bullock heeft twee kinderen: een zoon Louis Bardo, en een dochter Laila. Randall laat een dochter na.

«Wrede ziekte»

Gesine Bullock, de zus van Sandra, deelde een bericht op Instagram. «Ik ben ervan overtuigd dat Bry de beste visplek in de hemel heeft gevonden en dat hij zijn aas al aan het uitwerpen is in de rivieren vol zalm», schrijft Gesine. «ALS is een wrede ziekte, maar er is enige troost in de wetenschap dat hij de beste verzorgers had dankzij mijn geweldige zus en de groep verpleegsters die ze samenstelde en die haar hielpen hem thuis te verzorgen. Rust in vrede, Bryan.» Ze roept op om te doneren aan de ALS Association en het Massachusetts General Hospital.