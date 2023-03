Pauline waarschuwt Junior Planckaert: «Als er mooie meisjes rond hem hangen, dan...»

Junior Planckaert en zijn vriendin Pauline praten in een interview openhartig over hun relatie, ook over de kleine kantjes. Zo steekt jaloezie nu en dan wel eens de kop op. «Mijn jaloezie leidt soms wel tot kleine discussies», geeft Pauline toe.

Junior Planckaert en Pauline De Vos vormen inmiddels een dik jaar een koppel. Het gaat nog steeds goed tussen hen, al merken ze af en toe dat hun jaloers kantje spelbreker durft te zijn, vooral Pauline dan. De 24-jarige brunette geeft toe dat ze soms op haar tanden moet bijten als er dames rond Junior hangen. «Toch wel, maar ik probeer dat los te laten, want uiteindelijk wordt niemand er beter van. Al is het niet makkelijk. Als er mooie meisjes rond Junior hangen, toon ik hem vaak mijn boze blik. Als mijn ogen kogels waren, dan was hij dood», knipoogt ze in Story.

Junior weet dat intussen en houdt daar dan ook rekening mee. «En dan stop ik er ook meteen mee. Niet dat ik een flirter ben die met alle vrouwen praat, maar als ze met mij op de foto willen, heb ik de gewoonte om hen vast te pakken. Ze moet daar echt niets meer achter zoeken», klinkt het.

Vertrouwen

Bij hem is de jaloezie eerder wat gaan liggen. «Ik was nogal jaloers, en mijn ex ook, waardoor we elkaar niet de vrijheid gaven waar we recht op hadden. Nu heb ik dat veel minder. Niet alleen omdat ik Pauline honderd procent kan vertrouwen, maar met ouder worden geloof ik ook meer in mezelf. Natuurlijk voel ik nog altijd iets als Pauline met andere mannen aan het babbelen is, maar ik ga niet meer piekeren of me daar druk in maken. Wat brengt het op? Ik ga me alleen maar slecht voelen. Al vind ik wel dat er in een relatie altijd een klein beetje jaloezie mag zijn, dat wakkert de liefde aan», verduidelijkt hij.

Langeafstandsrelatie

De 30-jarige zoon van voormalig wielrenner Eddy Planckaert zit vaak in Frankrijk voor het kasteel en in Wallonië, terwijl Pauline als hr-consulente werkt in Waregem. Dat zorgt ervoor dat ze elkaar weinig zien. «Ik ben nooit iets anders gewoon geweest. En ik vind dat ook niet slecht, want zo verlang je extra naar elkaar. Soms denk ik wel, zeker als ik alleen in de Ardennen zit, dat het toch leuk was geweest als Pauline erbij was. Maar aan de andere kant geniet ik er ook van om alleen te zijn. Ik heb daar ook echt nood aan», legt Junior uit. «We hebben een soort van langeafstandsrelatie en dat is voorlopig prima zo», vult Pauline aan. «Voor ons werkt het. Natuurlijk missen we elkaar soms in de week, maar we sturen regelmatig berichtjes. Bellen doen we niet vaak, want daar heeft Junior een hekel aan», klinkt het.

Samenwonen

Voor samenwonen is het nog iets te vroeg, maar dat is uiteindelijk wel de bedoeling. «Absoluut, maar we hebben daar nog geen datum op geplakt. Het zal alleszins geen vijf jaar meer duren, maar misschien toch nog één à twee jaar. Pauline en ik gaan onszelf alvast geen druk opleggen. Als we aanvoelen dat de tijd rijp is, zullen we die stap zetten», besluit Junior.