Pink lokt heel wat reacties uit met foto: «Ja, ze is poedelnaakt. En dan?!»

Vorig jaar ‘brak’ Pink het internet met een bikinifoto van haar afgetrainde lichaam, goed voor meer dan 500.000 likes. Met een nieuwe foto doet ze nu nóg beter. De zangeres van ‘Get the Party Started’ en ‘Just Give Me a Reason’ poseerde in een bananenbikini en op een tweede foto liet ze zelfs al haar kleren links liggen. De 43-jarige mama houdt immers van douchen in de vrije natuur en deelde dat maar al te graag - weliswaar gecensureerd - met haar volgers.

Niet alleen positieve reacties

«Buitendouches zijn de beste!», wordt er enthousiast gereageerd. «Als je het hebt, laat het dan zien. Wees trots op jezelf», schrijft een andere fan. «Bevrijdend», en «Je bent te cool voor deze wereld», klinkt het nog in de reacties. Enkele fans hebben echter hun bedenkingen bij de naaktfoto. «Maar als Britney Spears het doet...», en «Je bent zo goed als naakt... Wat zullen je kinderen zeggen?!», lezen we ook. Andere fans waren echter snel om het voor haar op te nemen. «Ja, ze is poedelnaakt. En dan?!» Als ze wil douchen in de natuur... Haar kinderen hebben het waarschijnlijk al zo vaak gezien. Ik kan me niet voorstellen dat ze thuis alle deuren sluiten», verdedigen fans haar.