Pommelien Thijs kondigt groot nieuws aan in opvallende outfit: «Oh mijn God, ja!» (foto)

Zet het maar in jullie agenda: 23 juni. Dat is de dag waarop ‘Per ongeluk’ gelanceerd wordt, het debuutalbum van #LikeMe-ster Pommelien Thijs. De 21-jarige zangeres, wiens singles ‘Nu wij niet meer praten’ en ‘Ongewoon’ al grijsgedraaid werden, deelde het fantastische nieuws op Instagram met een foto waarop ze zo goed als volledig bedekt is met zonnebloemen.