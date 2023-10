Pommelien Thijs openhartig: «Daar heb ik nu soms nog moeite mee»

Pommelien Thijs heeft zich in enkele jaren tijd opgewerkt tot een vaste waarde in de muziekwereld. Toch schrikt ze daar soms zelf ook van. «Het blijft bizar als grote groepen je nummers meezingen die je in een kleine rustige ruimte hebt geschreven», klinkt het.

Geef toe: ‘Nu wij niet meer praten’, ‘Ongewoon’, ‘Wat Een Idee!?’,...Stuk voor stek oorwurmen die je vast en zeker al eens gehoord hebt en misschien zelfs al kan meezingen. Maar de 22-jarige zangeres én actrice heeft daar hard voor moeten werken. Dat doet ze nog steeds, in die mate dat ze heel wat leuke momenten aan zich ziet voorbijgaan. «Ik kan hele drukke periodes hebben, zoals afgelopen zomer. Dan is het moeilijk om te beseffen wat er elke dag gebeurt. Dat is zonde, want alles wat ik meemaak, is speciaal en wil ik juist actief beleven», vertelt ze in het Nederlandse tijdschrift Grazia.

Tijd voor familie en vrienden

Ze doet dan ook haar uiterste best om nogvoldoende tijd vrij te maken. «Ik word namelijk verdrietig als ik mijn vrienden of familie lange tijd niet heb gezien, en dan ga ik minder presteren op een podium. Ik probeer bewust dagen met hen te zijn», klinkt het.

In de spotlights

Aan de bekendheid is ze na al die jaren nog niet echt gewend geraakt. «Het was nooit mijn doel om in de spotlights te staan, daar heb ik nu soms nog moeite mee. Het blijft bizar als grote groepen je nummers meezingen die je in een kleine rustige ruimte hebt geschreven. In België is de aandacht helemaal intens, maar zolang de mensen beleefd zijn, is het prima», aldus Pommelien.

Ook populair bij oudere generatie

Ze bereikt overigens niet alleen jongeren, want onlangs was ze als actrice te zien in ‘Knokke Off’, een pittige reeks die het leven volgt van een groep twintigers die hun zomer doorbrengen in Knokke. «Er komen ook 50-plussers naar mij toe die zeggen: ‘Wow, ik vind het heel gaaf wat je doet!’ Het meest bizarre is wel als er meisjes van zestien jaar naar me toe sprinten en gaan gillen als ze me zien. Dan schrik ik soms wel», besluit ze.