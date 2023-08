Pommelien Thijs wint Zomerhit 2023 met ’Erop of eronder’

Van twintig genomineerden begin juli, bleven er voor de finale tien over. Dat waren naast Pommelien Thijs ook Aaron Blommaert (’Zonde’), Bart Kaëll (’Wat is jouw geheim?’), Berre (’Kissing Strangers’), Camille (’Rihanna’), Eurovisiesongfestival vertegenwoordiger Gustaph (’Because of You’), Maksim (’Onder invloed’), Metejoor (’Laat ons een bloem’), Niels Destadsbader & Kenny B (Liefs voor later’) en The Starlings & Ozark Henry (’Under your Spell’).