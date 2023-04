Presentator Jerry Springer van ‘The Jerry Springer Show’ overleden

De voormalige talkshowhost stierf in zijn woning in Chicago aan de gevolgen van kanker. Hij is 79 jaar geworden. Springer is vooral bekend van zijn eigen ‘Jerry Springer Show’, die hij 27 jaar lang presenteerde. In het programma, dat ook bij ons te zien was, ging het er regelmatig wild aan toe en gingen gasten met elkaar op de vuist terwijl het publiek «Jerry, Jerry, Jerry!» scandeerde.