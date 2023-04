Prins Harry zal zonder Meghan aanwezig zijn bij kroning Charles

«Buckingham Palace is verheugd te kunnen bevestigen dat de hertog van Sussex de kroning in Westminster Abbey op 6 mei zal bijwonen», meldt het paleis in een verklaring. «De hertogin van Sussex zal in Californië blijven met prins Archie en prinses Lilibet.» Archie zal diezelfde dag zijn vierde verjaardag vieren.

Gespannen relatie

Er werd al maanden gespeculeerd over de eventuele aanwezigheid van de 38-jarige prins bij de kroning. De relaties tussen Harry en de rest van de koninklijke familie zijn gespannen.

Het is voor het eerst sinds de publicatie van zijn autobiografie dat Harry samen met de rest van de familie in het openbaar zal verschijnen, meldt de Britse omroep BBC. In dat boek vertelt hij uitgebreid over zijn ervaringen met onder andere zijn vader en broer, prins William.

Nieuwe details over kroning

Enkele dagen geleden maakte Buckingham Palace nieuwe details bekend over de kroning van koning Charles III op 6 mei. Zo komt er een speciale emoji op Twitter voor het evenement. De emoji is een afbeelding van de Kroon van Sint-Eduard, een van de Britse kroonjuwelen dat vandaag enkel nog gebruikt wordt bij de kroning van monarchen.

Buckingham Palace maakte ook de route bekend van de optocht door Londen, tussen Buckingham Palace en de Abdij van Westminster. Opvallend is dat Charles en koningin-gemalin Camilla enkel tijdens de optocht na de kroning reizen in de 260 jaar oude Gold State Coach. Het koningspaar vertrekt van Buckingham Palace in de Diamond Jubilee State Coach, die werd gemaakt voor het 60-jarig troonjubileum van koningin Elizabeth in 2012 en die veel comfortabeler is. De tocht leidt langs onder meer The Mall en Parliament Square naar Westminster Abbey, waar de ceremonie om 11 uur (12 uur Belgische tijd) begint.

Na de dienst nemen Charles en Camilla wel de Gold State Coach voor de optocht. Dat rijtuig reed vorig jaar tijdens het 70-jarig troonjubileum van Elizabeth voor het eerst in twintig jaar weer door Londen.