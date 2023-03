Qmusic-dj Jolien Roets bevallen van tweede kindje: «Héél onverwacht in ons eigen bed geboren»

Maak kennis met Mina Lamia Chatar, de kersverse dochter van Jolien Roets en Hakim Chatar. Het meisje zag het levenslicht op 14 maart. Niet in het ziekenhuis, maar gewoon thuis. «De belangrijkste mensen laten altijd op zich wachten. En deze diva heeft haar spectaculaire entree zeker niet gemist! Geboren op 14 maart 2023, op nog geen drie uur tijd, en dus héél onverwacht in ons eigen bed thuis. Ze is duidelijk born ready om broer Idris Mehdi’s (bijna 2; red.) en ons leven helemaal op stelten te zetten», glundert het koppel op Instagram.