Quentin Tarantino wil dementerende Bruce Willis gepast afscheid geven met allerlaatste rol

Hollywoodacteur Bruce Willis ging onlangs met pensioen nadat hij werd gediagnosticeerd met frontotemporale dementie, een vorm van de ziekte die onder meer kan leiden tot afasie. The Daily Express meldt nu dat regisseur Quentin Tartantino – die bezig is met de voorbereidingen voor zijn tiende en laatste film ‘The Movie Critic’ – de 68-jarige Willis een gepast afscheid wil geven: met een allerlaatste rol op het witte doek.

Eerder dit jaar raakte bekend dat Bruce Willis, bekend van zijn hoofdrollen in de ‘Die Hard’-films, ‘The Sixth Sense’ en ‘Armageddon’, was gediagnosticeerd met frontotemporale dementie.

Toen al was bij hem afasie vastgesteld, een taalstoornis die het gevolg is van een niet-aangeboren hersenletsel en die cognitieve vaardigheden aantast. Als gevolg besloot de acteur dat het tijd was om een punt te zetten achter zijn jarenlange acteercarrière.

Kleine rol

The Daily Express meldt nu echter dat QuentinTarantino – die bezig is met de voorbereidingen voor zijn tiende en laatste film The Movie Critic – Willis graag een gepast afscheid zou willen geven op het witte doek met een kleine rol in zijn film. Het duo werkte eerder samen aan ‘Pulp Fiction’.

Hoewel hij de familie van Willis naar verluidt (nog) niet heeft benaderd, zal hij zich erbij neerleggen als de familie aangeeft dat Willis te ziek is om te acteren. In dat geval overweegt Tarantino om een fragment van Willis uit eerdere films in ‘The Movie Critic’ te verwerken.

Geen Brit voor hoofdrol

Tarantino onthulde eerder dit jaar dat het verhaal van ‘The Movie Critic’ zich afspeelt in 1977 in Zuid-Californië. De film draait volgens Tarantino, in tegenstelling tot wat sommige media beweren, niet rond een filmcriticus en is evenmin een biopic van Pauline Kael, de New Yorkse criticus die in 2001 overleed.

In mei van dit jaar liet de regisseur nog weten dat hij geen Britse acteur wilde casten voor de hoofdrol in zijn film. Hij vindt immers dat te veel Amerikaanse personages worden gespeeld door Britse sterren.