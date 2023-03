Raphaël uit ‘Boer zkt Vrouw’ reageert eindelijk op heisa: «Ik was op dat moment te koppig»

Wat een dramatische aflevering van ‘Boer zkt Vrouw’ was het afgelopen zondag! En hoewel Raphaël het er zelfs nú nog moeilijk mee heeft, nam hij de tijd om terug te blikken op de opvallende plotwending. «Ik vind het nog altijd heel spijtig wat er is gebeurd», klinkt het.

Even terugspoelen: Jasha, Jolyn en Katrijn waren de enige overblijvers op de boerderij van boer Raphaël. Jasha kreeg volgens Jolyn en Katrijn iets te veel aandacht van de 26-jarige hoefsmid en toen Jolyn Jasha ‘s nachts met Raphaël in de caravan opmerkte, was het hek helemaal van de dam. Een (groeps)gesprek kon de gemoederen niet meer bedaren en Raphaël besloot om enkel Jasha bij zich te houden. Jolyn en Katrijn mochten beschikken, tot grote frustratie bij vooral Katrijn, die stiekem hoopte dat ze alsnog een tweede kans kreeg.

Samenloop van omstandigheden

Een zwaar verdict, toch wel. «Ik vind het nog altijd heel spijtig wat er is gebeurd. Ik had graag dat iedereen met een opgeheven hoofd kon terugkijken op deze ervaring, maar in de plaats daarvan werd het een nachtmerrie. Ik wijt het aan een samenloop van omstandigheden. Vermoeidheid, gierende emoties en ook de mentale druk. Het is niet makkelijk voor de meisjes om aantrekkingskracht te voelen, maar te weten dat ze niet de enige zijn in het spel», vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

Gedeelde frustratie

Vooral Katrijn was achteraf enorm teleurgesteld en zelfs boos. Raphaël beseft dat het allemaal wat tactvoller had kunnen verlopen. «Ik had met hen de tijd moeten nemen om een apart gesprek te voeren, maar zij hebben in mijn bijzijn ook nooit toegegeven dat hun reactie overdreven was. Zij waren kwaad, maar ook bij mij waren er frustraties, ook voor mij was het zwaar. Ik was op dat moment te koppig om het uit te praten», klinkt het.

Caravanmoment

Wat nog niet helemaal duidelijk is, is wat er zich precies heeft afgespeeld in de caravan. «Geloof me als ik zeg dat Jasha en ik daar enkel gepraat hebben en elkaar een knuffel hebben gegeven. Gepraat over serieuze dingen, koetjes en kalfjes, maar ook over de spanningen met de andere meisjes die toen al duidelijk voelbaar waren», verzekert hij.

Van 3 naar 1

Blijft enkel Jasha nog over, al beweert hij dat aanvankelijk de drie dames evenveel kans hadden. «Sneller dan voorzien, maar voor mij was doorgaan met haar op dat moment de beste keuze. Al had ik voor de hele hetze oprecht nog geen keuze gemaakt voor een van de meisjes. Voor mij stonden ze alle drie nog op gelijke hoogte, met elk hun positieve en negatieve punten», besluit hij.

‘Boer zkt Vrouw’ is zondag om 19.55u te bekijken op VTM.